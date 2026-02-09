Yushiro Chemical Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yushiro Chemical Industry veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 120,62 JPY. Im letzten Jahr hatte Yushiro Chemical Industry einen Gewinn von 97,16 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,40 Prozent auf 13,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yushiro Chemical Industry 14,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at