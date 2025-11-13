Yushiro Chemical Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yushiro Chemical Industry ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yushiro Chemical Industry die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 67,10 JPY gegenüber 78,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,75 Prozent auf 12,26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yushiro Chemical Industry 14,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at