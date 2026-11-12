Yushiro Chemical Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yushiro Chemical Industry hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 113,67 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yushiro Chemical Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 67,10 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at