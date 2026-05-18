18.05.2026 06:31:29

Yushiro Chemical Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yushiro Chemical Industry lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 22,00 JPY gegenüber 37,92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,53 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,36 Milliarden JPY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 362,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Yushiro Chemical Industry ein EPS von 317,94 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,83 Prozent auf 55,51 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 51,17 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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