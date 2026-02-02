YUTAKA FOODS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

YUTAKA FOODS präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YUTAKA FOODS ein EPS von 20,82 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,71 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at