YUTAKA FOODS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YUTAKA FOODS hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 11,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat YUTAKA FOODS mit einem Umsatz von insgesamt 4,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at