YUTAKA FOODS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

YUTAKA FOODS hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 26,24 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent auf 3,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 29,41 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YUTAKA FOODS 79,68 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,46 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at