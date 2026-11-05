YUTAKA FOODS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

YUTAKA FOODS hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,12 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 25,33 JPY erwirtschaftet worden.

YUTAKA FOODS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at