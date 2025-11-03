YUTAKA FOODS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YUTAKA FOODS gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat YUTAKA FOODS 3,61 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at