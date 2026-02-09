Yutaka Giken hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yutaka Giken lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 65,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yutaka Giken 129,90 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,95 Prozent auf 42,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46,48 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at