Yutaka Giken hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yutaka Giken lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 190,00 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yutaka Giken noch ein Gewinn pro Aktie von 100,95 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,79 Milliarden JPY – ein Plus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yutaka Giken 44,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 376,48 JPY. Im Vorjahr hatte Yutaka Giken 306,95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Yutaka Giken im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,94 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 179,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at