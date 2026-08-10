Yutaka Shoji: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yutaka Shoji stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 80,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 106,76 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,98 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at