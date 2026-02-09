Yutaka Shoji gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yutaka Shoji hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 320,21 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,44 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yutaka Shoji 1,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at