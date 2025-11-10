Yutaka Shoji mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yutaka Shoji hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 152,35 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yutaka Shoji noch ein Gewinn pro Aktie von 71,74 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,65 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yutaka Shoji 1,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at