Yutaka Shoji präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yutaka Shoji hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 31,50 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 152,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Yutaka Shoji im vergangenen Quartal 1,56 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yutaka Shoji 2,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at