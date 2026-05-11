Yutaka Shoji: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yutaka Shoji hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 199,79 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yutaka Shoji 125,36 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 3,92 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 779,11 JPY. Im Vorjahr hatte Yutaka Shoji 343,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at