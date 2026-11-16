yutori,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

yutori,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,720 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat yutori,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 5,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 66,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at