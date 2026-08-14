yutori,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

yutori,Inc Registered hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,76 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte yutori,Inc Registered einen Umsatz von 3,24 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at