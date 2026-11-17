YUYANG D&U gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 40,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YUYANG D&U -28,000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 145,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,60 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at