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18.11.2026 06:31:28
Yuyu Pharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Yuyu Pharma hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 152,00 KRW gegenüber 233,00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,15 Prozent zurück. Hier wurden 36,98 Milliarden KRW gegenüber 37,79 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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