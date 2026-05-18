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18.05.2026 06:31:29
Yuyu Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Yuyu Pharma präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 217,00 KRW gegenüber 155,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Yuyu Pharma im vergangenen Quartal 35,54 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yuyu Pharma 32,91 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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