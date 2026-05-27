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27.05.2026 06:31:29
YY A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
YY A präsentierte in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 557,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 495,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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