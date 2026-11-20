YY A hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,20 USD. Im letzten Jahr hatte YY A einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YY A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 626,2 Millionen USD im Vergleich zu 540,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at