YY A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YY A hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -5,240 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 584,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 547,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,550 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat YY A 2,13 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,24 Milliarden USD umgesetzt worden.

