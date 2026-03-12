12.03.2026 06:31:29

YY A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YY A hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -5,240 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 584,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 547,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,550 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat YY A 2,13 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,24 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen