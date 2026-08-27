YY A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

YY A äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YY A 1,14 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 591,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 509,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at