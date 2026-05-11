Z legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Z hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Z im vergangenen Quartal 3,45 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Z 3,21 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,370 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Z ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 13,51 Milliarden USD, während im Vorjahr 12,58 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at