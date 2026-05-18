|
18.05.2026 06:31:29
Z Squared: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Z Squared hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Z Squared hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,110 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Z Squared 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!