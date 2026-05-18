Z Squared: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Z Squared hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Z Squared hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,110 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Z Squared 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at