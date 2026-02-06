Z verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Z hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,09 USD. Im letzten Jahr hatte Z einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Z 3,25 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at