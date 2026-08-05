Z: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Z äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Z im vergangenen Quartal 3,48 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Z 3,39 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at