Zabka Group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zabka Group Registered präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,46 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zabka Group Registered 0,320 PLN je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Zabka Group Registered 7,44 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,58 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,345 PLN sowie einen Umsatz von 7,39 Milliarden PLN belaufen.

