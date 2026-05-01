Zabka Group Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zabka Group Registered äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,130 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,57 Milliarden PLN – ein Plus von 15,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zabka Group Registered 5,67 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at