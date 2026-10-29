Zabka Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zabka Group Registered präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,53 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 PLN je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zabka Group Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,46 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren 7,44 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at