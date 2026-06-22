GRID Aktie

GRID für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.06.2026 11:01:00

Zac Efron trades Hollywood for an off-grid ‘Futurecave’ house made of hemp in Australia

Actor Zac Efron has bid farewell to Hollywood in favor of building a unique off-grid retreat made almost entirely of hemp on a remote plot of land in Australia.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GRID Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten