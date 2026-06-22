GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
|
22.06.2026 11:01:00
Zac Efron trades Hollywood for an off-grid ‘Futurecave’ house made of hemp in Australia
Actor Zac Efron has bid farewell to Hollywood in favor of building a unique off-grid retreat made almost entirely of hemp on a remote plot of land in Australia.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!