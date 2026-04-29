Zacatecas Silver: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zacatecas Silver hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zacatecas Silver ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Zacatecas Silver hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at