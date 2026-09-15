Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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15.09.2026 06:00:09
Zach Dell bets a battery fleet can solve America’s AI power crunch
Son of PC billionaire building a network of batteries in US homes to power households and supply energy to the grid during peak demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Dell Technologies
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|Zach Dell bets a battery fleet can solve America’s AI power crunch (Financial Times)
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