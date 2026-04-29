Zad stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zad präsentierte in der am 26.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,28 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 394,1 Millionen QAR umgesetzt, gegenüber 347,7 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at