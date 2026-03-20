|
20.03.2026 06:31:28
Zad stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zad hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 QAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 QAR je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Zad 277,2 Millionen QAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 340,4 Millionen QAR umgesetzt worden.
Zad hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,690 QAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,720 QAR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,52 Prozent auf 1,24 Milliarden QAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden QAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.