Zad stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zad hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 QAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 QAR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Zad 277,2 Millionen QAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 340,4 Millionen QAR umgesetzt worden.

Zad hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,690 QAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,720 QAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,52 Prozent auf 1,24 Milliarden QAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at