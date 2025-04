Zadrazil verlässt die Bank Austria mit August 2025

UniCredit-Österreich-Chef Robert Zadrazil gibt seinen Posten heuer im August ab. Das teilte das Bankhaus am Freitag in einer Aussendung mit. Seine Aufgaben als Country Manager für Österreich soll in Zukunft der UniCredit-Bank Austria-Vorstandschef, Ivan Vlaho, zusätzlich übernehmen. Damit hat die Österreich-Tochter der UniCredit wieder eine Einzelspitze.

Mit 1. Mai des Vorjahres war die Spitze geteilt worden. Der frühere UniCredit-Bank Austria-Chef Zadrazil wurde Country Manager und Vlaho CEO. Laut der Presseaussendung begann Zadrazil seine Karriere 2001 bei dem Geldinstitut. Von März 2016 bis April 2024 war er Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria.

"Nach 24 Jahren in der UniCredit Gruppe habe ich mich entschlossen, neue Wege zu gehen", wird Zadrazil in der Aussendung zitiert. "Ich bin dankbar für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, und stolz auf unsere gemeinsamen Erfolge."

spo/tpo

