Zaggle Prepaid Ocean Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zaggle Prepaid Ocean Services hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zaggle Prepaid Ocean Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,32 Milliarden INR im Vergleich zu 3,03 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

