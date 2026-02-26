Zagreb Stock Exchange präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zagreb Stock Exchange lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 1,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Zagreb Stock Exchange hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,05 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,99 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at