Zagrebacka Banka DD: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zagrebacka Banka DD präsentierte in der am 07.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zagrebacka Banka DD 0,310 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Zagrebacka Banka DD im vergangenen Quartal 398,4 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zagrebacka Banka DD 329,1 Millionen EUR umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,73 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,31 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,32 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at