Zahl der Arbeitskämpfe steigt 2022 leicht - Studie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Arbeitskämpfe hat in Deutschland im vergangenen Jahr um vier auf 225 Streiks leicht zugenommen, lag auf längere Sicht aber dennoch auf mittlerem Niveau. Das ergab eine neue Studie zur Arbeitskampf-Bilanz 2022, die das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt hat. Im internationalen Vergleich, der die arbeitskampfbedingten Ausfalltage pro 1.000 Beschäftigte betrachtet, liegt Deutschland weiterhin im unteren Mittelfeld.

Rechnerisch fielen in Deutschland 2022 674.000 Arbeitstage aus. Gegenüber 2021, als 221 Arbeitskämpfe mit 909.000 Streikenden und 596.000 Ausfalltagen registriert wurden, hat sich die Zahl der Arbeitskämpfe damit erhöht.

"Streiks sind in Deutschland nicht nur ein demokratisches Grundrecht der Beschäftigten, sondern auch ein normales Instrument der Konfliktregulierung, ohne das die Tarifautonomie nicht funktionieren würde", sagte Thorsten Schulten, Leiter des WSI-Tarifarchivs und Ko-Autor der Studie.

Die Anzahl der Arbeitskämpfe wurde im vergangenen Jahr wie auch in den Vorjahren demnach vor allem durch die hohe Zahl von Tarifkonflikten in einzelnen Betrieben geprägt. Dagegen seien die Anzahl der Streikenden und das Arbeitskampfvolumen, das heißt die Zahl der Ausfalltage, vor allem durch die großen branchenweiten Tarifrunden bestimmt gewesen, so das WSI. Die umfangreichsten Streikaktionen fanden demnach 2022 im Rahmen der Tarifrunden der Metall- und Elektroindustrie statt. Größere Flächenauseinandersetzungen habe es darüber hinaus bei den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen, dem Sozial- und Erziehungsdienst und bei den Seehäfen gegeben.

Laut WSI verfügt in Deutschland jeder sechste Beschäftigte über eigene Streikerfahrung, etwa die Hälfte von diesen hat sogar mehrmals an Streiks teilgenommen. Dabei verfügen Gewerkschaftsmitglieder mit 49 Prozent deutlich über mehr Streikerfahrung als Nicht-Mitgliedern, von denen lediglich 11 Prozent bei Arbeitskämpfen mitgemacht haben. Insgesamt beteiligen sich mehr Männer als Frauen an Streiks.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 03:30 ET (07:30 GMT)