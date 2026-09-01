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01.09.2026 09:43:00
Zahl der Arbeitslosen im August neuerlich gestiegen
Ursache für die unterschiedliche Entwicklung bei Frauen und Männern sei die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen sowie der Umstand, dass "in typischen Frauenbranchen (Gesundheit und Handel) die Arbeitslosigkeit deutlich stärker steigt", analysierte AMS-Vorständin Petra Draxl die Entwicklung am Dienstag in einer Aussendung. Sie verwies auch auf die neuen Zielvorgaben von Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) an das AMS, die die Schwerpunkte auf jene Felder lege, die die größte Aufmerksamkeit brauchen: Darunter die Arbeitslosigkeit von Frauen, Jugendlichen und Zugewanderten.
(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK Arbeitslosigkeit seit 2014 1080-26, GRAFIK Arbeitslosigkeit im Detail 1081-26, GRAFIK Arbeitslosigkeit in Bundesländern 1082-26) tpo/ivn
WEB http://www.ams.at
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