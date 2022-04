Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand fällt im Februar

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Februar gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 28.060 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In den ersten beiden Monaten dieses Jahren wurden insgesamt 57.713 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt - diese Zahl war nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum (57.712 Baugenehmigungen).

In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Januar und Februar insgesamt 50.376 Wohnungen genehmigt. Das waren 0,3 Prozent oder 164 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum.

Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen bei den Einfamilienhäusern um 16,3 Prozent auf 13.047 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern stieg die Zahl genehmigter Wohnungen um 13,0 Prozent auf 5.480 und bei den Mehrfamilienhäusern um 8,7 Prozent auf 30. 829.

Saison- und kalenderbereinigt fiel die Zahl der Baugenehmigungen im Februar im Vergleich zum Vormonat um 4,1 Prozent.

