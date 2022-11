Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland fällt im September

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im September deutlich gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 27.449 Wohnungen genehmigt. Das waren 9,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Für den Zeitraum Januar bis September ergab sich ein Rückgang um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis September insgesamt 234.848 Wohnungen genehmigt. Das waren 3,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 15,4 Prozent auf 61.509 zurück.

Bei den Zweifamilienhäusern ging die Zahl genehmigter Wohnungen von Januar bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf 23.124 Wohnungen zurück. Bei den Mehrfamilienhäusern stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen um 3,7 Prozent auf 145.191 Wohnungen.

