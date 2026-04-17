Zahl der Baugenehmigungen steigt deutlich im Februar

DOW JONES--Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im Februar deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im Februar der Bau von insgesamt 22.200 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 24,1 Prozent oder 4.300 Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Besonders dynamisch entwickelte sich der Neubau: Hier kletterte die Zahl der genehmigten Wohnungen um 30,6 Prozent beziehungsweise 4.500 auf insgesamt 19.000 Einheiten.

Demgegenüber verzeichnete der Bereich der Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden einen Rückgang. Die Zahl der durch solche Maßnahmen entstehenden Wohnungen sank im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent oder 100 auf 3.200 Einheiten.

Auch in der kumulierten Betrachtung für das bisherige Jahr zeigt sich eine positive Tendenz. Im Zeitraum von Januar bis Februar wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 41.700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Dies stellt ein Plus von 16,2 Prozent oder 5.800 Wohnungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dar.

Innerhalb des Neubausektors (34.500 Einheiten; plus 17,6 Prozent) verzeichneten insbesondere die Mehrfamilienhäuser mit 21.900 genehmigten Wohnungen (plus 18,0 Prozent) das größte absolute Volumen. Auch bei Einfamilienhäusern (plus 14,2 Prozent) und Zweifamilienhäusern (plus 25,8 Prozent) lagen die Genehmigungszahlen über dem Vorjahresniveau.

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April 17, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)