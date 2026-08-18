18.08.2026 08:40:41

Zahl der Baugenehmigungen steigt im Juni

DOW JONES--Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im Juni gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im Juni der Bau von insgesamt 21.600 Wohnungen genehmigt, was einem Zuwachs von 13,8 Prozent oder 2.600 Genehmigungen gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Auch der Neubau entwickelte sich positiv: Hier kletterte die Zahl der genehmigten Wohnungen um 14,1 Prozent beziehungsweise 2.200 auf insgesamt 17.800 Einheiten.

Ebenfalls im Aufwind präsentierte sich der Bereich der Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. Die Zahl der durch solche Maßnahmen entstehenden Wohnungen stieg im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,1 Prozent oder 400 auf 3.900 Einheiten.

In der kumulierten Betrachtung für das erste Halbjahr zeigte sich eine andauernd positive Tendenz. Im Zeitraum von Januar bis Juni wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 126.300 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Dies stellt ein Plus von 15,1 Prozent oder 16.600 Wohnungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dar.

Innerhalb des Neubausektors bei Wohngebäuden (103.100 Einheiten; plus 15,8 Prozent) verzeichneten insbesondere die Mehrfamilienhäuser mit 67.000 genehmigten Wohnungen (plus 16,9 Prozent) das größte absolute Volumen. Auch bei Einfamilienhäusern (plus 12,7 Prozent) und Zweifamilienhäusern (plus 27,3 Prozent) lagen die Genehmigungszahlen über dem Vorjahresniveau.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)

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