Zahl der Beschäftigten an Hochschulen in Deutschland minimal gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten an den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken ist zuletzt leicht gestiegen. So waren Ende 2022 rund 787 500 Menschen dort angestellt, 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Rechnerisch kamen demnach auf eine Lehrperson 6,8 Studierende.

Im Großen und Ganzen habe sich der Zuwachs weitgehend auf den nicht-wissenschaftlichen Bereich beschränkt, also die Bereiche Verwaltung, Bibliothek, technischer Dienst und Pflegedienst, erklärten die Statistiker. So lag die Anzahl der Beschäftigten dort bei etwa 359 100 (plus 1,6 Prozent), im wissenschaftlichen Bereich blieb die Zahl dagegen insgesamt nahezu konstant (plus 0,2 Prozent).

Zum wissenschaftlichen Bereich der Hochschulen gehörten Ende 2022 rund 428 500 Beschäftigte. Während - bezogen auf die rund 2,9 Millionen Studierenden im Wintersemester 2022/23 - auf eine Lehrperson 6,8 Studierende kamen, hatte diese Relation im Vorjahr demnach noch bei 6,9 gelegen.

Etwas mehr als ein Drittel des wissenschaftlichen Hochschulpersonals (35 Prozent) war Ende letzten Jahres nebenberuflich tätig - beispielsweise als Gastprofessorinnen und -professoren, Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Hilfskräfte.

Zu den 278 200 hauptberuflich Beschäftigten gehörten unter anderem rund 51 200 Professorinnen und Professoren und etwa 212 300 wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Professorinnen und Professoren um 1,8 Prozent, die Zahl der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitenden nahm um 0,7 Prozent zu.

Nach Angaben der Statistik waren etwa zwei Drittel (67 Prozent) des hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich befristet tätig. Rund 61 Prozent arbeiteten in Vollzeit, 39 Prozent in Teilzeit./jto/DP/jha