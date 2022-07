Zahl der Corona-Intensivpatienten steigt auf 1049

Berlin (Reuters) - Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen derzeit weiter an.

Die Zahl der registrierten Corona-Patienten auf Intensivstationen legte am Dienstag auf 1049 zu - nach 958 vor einer Woche. Der Wert ist seit Anfang Juni fast kontinuierlich nach oben geklettert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete zudem 147.489 Neuinfektionen. Am Dienstag vor einer Woche waren es 142.329. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 687,7 von 650,7 am Vortag. Sie gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohnern in einer Woche infiziert haben. Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von einer "Sommerwelle". Die Ampel-Koalition will das Infektionsschutzgesetz erneut ändern und dann auch Corona-Schutzmaßnahmen für den Herbst und Winter beschließen. Die bisherigen, stark abgespeckten Regeln enden am 23. September.

Die RKI-Zahlen dürften seit dem 1. Juli deutlich an Aussagekraft verlieren, weil zu diesem Zeitpunkt die kostenlosen Bürgertests abgeschafft wurden und sich deshalb wesentlich weniger Menschen regelmäßig testen lassen. Die Dunkelziffer hatte das RKI schon zuvor als sehr hoch angegeben. Den RKI-Angaben zufolge wurden am Dienstag 102 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet, die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 141.397.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an berlin.newsroom@thomsonreuters.com)