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02.05.2026 06:00:00
Zahl der Ein-Personen-Unternehmen ist 2025 gestiegen
In Österreich gab es Ende 2025 376.112 Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Das waren laut Wirtschaftskammer (WKÖ) 3,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Drei von vier Einzelunternehmerinnen oder -unternehmern seien hauptberuflich selbstständig. Fast ein Fünftel führe das Unternehmen bei gleichzeitigem Pensionsbezug. Besonders hoch ist der EPU-Anteil in den Sparten "Gewerbe und Handel" mit fast 70 Prozent, gefolgt von den Sparten Consulting (60,5 Prozent) und Handel (51,6 Prozent).
spo/hel
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